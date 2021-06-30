Более 75% потерь среди гражданского населения в ходе конфликта на востоке Украины приходится именно на подрывы на минах и других взрывчатых предметах.

На полях возле Веселогоровки в Перевальском районе Луганской области обнаружено около 100 противотанковых мин.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчеты наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"25 июня беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал около 100 противотанковых мин на двух полях вблизи временно оккупированного населенного пункта Веселогоровка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, наблюдатели систематически фиксируют новые случаи минирования вооруженными формированиями Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Так, 24 июня на окраине оккупированного населенного пункта Бетманово в Ясиноватском районе (23 км северо-восточнее Донецка) СММ ОБСЕ обнаружила 4 противотанковые мины.

На блокпосту вблизи оккупированного населенного пункта Стыла в Старобешевском районе (34 км к югу от Донецка) наблюдатели впервые обнаружили 6 недавно установленных предупредительных знаков о минной опасности на полях на северо-западном и юго-восточном краях автодороги Т0509.

"Наличие большого количества мин и других взрывоопасных предметов угрожает безопасности людей, проживающих на временно оккупированной территории, а также создают препятствия для свободного и неограниченного передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ. Ужасными последствиями бесконтрольных минирований являются частые факты гибели и ранений гражданских жителей", - отмечается в сообщении.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид по результатам визита в Украину в июне отметила, что более 75% потерь гражданского населения в ходе конфликта приходится именно на подрывы на минах и других взрывчатых предметах. В специальном отчете СММ отмечена насущная необходимость прекращения минировании и достижения прогресса в гуманитарном разминировании.

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Автор: Инна Андалицкая