Уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 12 авиаударов по территории Украины.

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение 2 БПЛА "Шахед-136". Эти дроны сбили наши воины. Также враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали гражданские люди", - сообщает Генштаб ВСУ.

В Генштабе также отметили, что уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины. В то же время наши воины нанесли 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов", - рассказали в сводке.

Тем временем на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника.

Война в Украине: последние новости

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что новый массированный ракетный удар по территории Украины может произойти в течение ближайших двух суток.

В то же время под Бахмутом продолжаются адские бои. Военный 93-й бригады "Холодный Яр" Андрей Бабичев заявил, что ситуация там сейчас очень тяжелая. Враг ведет огонь по городу из всего имеющегося вооружения и подтягивает туда живую силу.

Разведка НАТО спрогнозировала, что военные действия на территории Украины не завершатся до конца 2023-го года. Российский режим все еще рассматривает возможность возобновления наступления на Киев.

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