В Донецкой области отражены атаки в районе пяти населенных пунктов на Бахмутском направлении и 5 населенных пунктов на Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Во вторник, 28 февраля 2023 года, Силы обороны Украины отбили атаки российских захватчиков вблизи 10 населенных пунктов в Донецкой области и трех населенных пунктов в Луганской области.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00, войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено.

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В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы двух населенных пунктов в Черниговской области, а также семерых в Сумской области и 11 в Харьковской области.

"На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области. Успеха не имел", – добавили в Генштабе.

Также оккупанты совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Дворечная, Гряниковка, Западное, Лиман первый, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Червонопоповка, Дубрава, Белогоровка Луганской области и Спорное, Федоровка Донецкой области.

"На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не прекращает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр и Белая Гора Донецкой области", – говорится в сообщении.

Вражеским обстрелам подверглись и районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Майорск и Зализное.

"На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области", – отметили в Генштабе.

В Донецкой области оккупанты обстреляли районы 12 населенных пунктов.

При этом на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Осуществляет артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, расположенных недалеко от линии соприкосновения.

В течение суток вражеские войска нанесли по территории Украины ракетный и два авиационных удара, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе отметили, что угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как сообщил Генштаб ВСУ, украинская авиация 28 февраля нанесла три мощных удара по местам сосредоточения российских оккупационных войск. Враг в течение суток наносил как ракетные, так и авиационные удары.

В то же время на Бахмутском направлении ситуация тяжелая. Военный 93-й бригады "Холодный Яр" рассказал об ударах оккупантов и накоплении врагом живой силы на окраинах города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский добавил, что для штурма Бахмута враг бросил в бой наиболее подготовленные подразделения наемников из ЧВК "Вагнера".

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