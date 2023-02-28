Сам факт активности вражеской авиации уже может свидетельствовать о подготовке к такой атаке.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что новый массированный ракетный удар по территории Украины может произойти в течение ближайших двух суток. Она пришла к такому выводу, учитывая время, прошедшее с предыдущей атаки оккупантов, и активность вражеской авиации и беспилотников в последние дни.

В эфире телеканала "Эспрессо" она отметила, что наблюдается определенная активность авиации врага. Однако эти действия пока не связаны с непосредственной подготовкой к атаке.

"Хотя сам факт активности уже может свидетельствовать о подготовке к такой атаке. Учитывая те сроки, которые противник выдержал от прошлой массированной ракетной атаки, а также те предварительные меры, которые он уже провел, то есть расследование с помощью беспилотных разведывателей и запуска "шахедов", пытаясь проверить готовность и мощность нашей ПВО, – все это может свидетельствовать о достаточно интересном интервале до повтора такой атаки с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двух суток", – подчеркнула Гуменюк.

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По ее словам, о вероятности новой массированной атаки по украинским городам свидетельствуют все предпосылки.

Ракетные удары РФ по Украине

Украинцы находятся в напряжении из-за возможного ракетного удара со стороны российских оккупантов уже несколько дней. Сначала эксперты и разведка прогнозировали, что новая атака произойдет на годовщину вторжения РФ в Украину 24 февраля, поскольку враг имеет определенную склонность к "сакральным датам".

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович считает, что планы ударить по Украине в тот день были отменены в последний момент, вероятно, из-за того, что украинцы были готовы к удару. По его словам, враг не отказался от намерения устроить массированный обстрел, поэтому сейчас надо прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

В то же время Россия продолжает увеличивать количество кораблей в Черном море. 28 февраля в ОК "Юг" сообщили, что сейчас там есть 17 вражеских кораблей, среди которых пять – ракетоносители. Общий залп "Калибров" на них может достигать 32 ракет.

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