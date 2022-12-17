Российские захватчики применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня и минометы.

Российские захватчики за минувшие сутки 27 раз обстреляли Херсонскую область, под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram, российские оккупанты попали в школу, предприятие, линии электропередачи, частные и многоквартирные дома.

"Российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО и минометов... За прошедшие сутки из-за российских обстрелов один человек погиб, трое жителей Херсонской области получили ранения различной степени тяжести", - отметил глава ОВА.

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Ситуация в Херсонской области

Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон. Вечером того же дня о деоккупации города заявил президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ заставили россиян отойти на 15-20 км в глубину на левом берегу Херсонской области, однако их артиллерия все еще достает до освобожденных населенный пунктов.

Российские оккупанты пытаются сделать из правобережья и левобережья Херсонской области "серую зону".

После освобождения правобережной части Херсонской области от оккупации российские военные продолжают наносить удары по населенным пунктам.

15 декабря, российские захватчики нанесли удар по центру Херсона. Снаряд попал в пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что из Херсонской области ежесуточно эвакуируется около 450 жителей. Количество желающих уехать в последнее время выросло более чем в два раза.

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