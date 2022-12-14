Из-за своей близости к линии фронта Херсон подвергается массированным артиллерийским обстрелам со стороны россиян ежедневно.

Российские оккупанты пытаются сделать из правобережья и левобережья Херсонской области "серую зону".

Как рассказал в эфире национального телемарафона депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, сейчас враг делает все, чтобы превратить жизнь местных в ад, в частности – депортирует людей с занятого левого берега.

Речь идет о 15-тикилометровой территории вдоль побережья Днепра, уточнил Хлань. Также оккупанты обстреливают гражданские объекты в Новой Каховке, как это делают и с Херсоном.

Видео дня

"По моему мнению, такие же обстрелы и в Херсоне они делают для того, чтобы сделать и на правом берегу такую зону, которая была бы очень опасна для пребывания херсонцев... Оккупанты пытаются устроить "серую зону" с обоих сторон Днепра этими преступными обстрелами", - поделился депутат.

Обстрелы Херсона

Из-за своей близости к линии фронта Херсон подвергается массированным артиллерийским обстрелам ежедневно. Оккупанты, отброшенные на левый берег Днепра, открывают огонь, в частности, по жилым кварталам и линиям коммуникаций областного центра.

14 декабря Россия ударила по центру Херсона, попав в здание областной госадминистрации.

По состоянию на ноябрь ВСУ освободили от оккупантов уже 179 населенных пунктов области.

10-11 декабря Генштабом ВСУ был замечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка.

Вас также могут заинтересовать новости: