Конечной целью наступления украинских сил на Херсон было уничтожение всех солдат оккупационных войск на западном берегу Днепра.

Командующий ОК "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении было успешным лишь на 50-60%, поскольку российским оккупантам удалось отступить и они уже переброшены на другие направления фронта. В том числе, они участвуют в боях на востоке Украины.

В интервью Sky News он также добавил, что оккупанты все еще могут наносить артиллерийские удары по правому берегу Днепра.

По словам генерала, конечной целью наступления украинских сил на Херсон было уничтожение всех солдат оккупационных войск на западном берегу Днепра. Однако из-за нехватки времени и дефицита боеприпасов в итоге россияне смогли отступить.

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В то же время он подчеркнул, что будущие цели Украины и направления для наступлений украинских военных пока держатся в секрете.

"Когда-нибудь я обязательно напишу мемуары, я расскажу правду о том, что произошло. Сегодня я не могу говорить лишнего, чтобы не испортить будущее", – резюмировал генерал-майор.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережной части Херсонской области от оккупации российские военные продолжают наносить удары по населенным пунктам.

Утром в четверг, 15 декабря, российские захватчики нанесли удар по центру Херсона. Снаряд попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что из Херсонской области ежесуточно эвакуируется около 450 жителей. Количество желающих уехать в последнее время выросло более чем в два раза.

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