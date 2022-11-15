Силы обороны берут под огневой контроль логистические наземные пути противника, поэтому легкого подвозе резервов и боеприпасов для оккупантов не будет.

Вооруженные силы Украины наносят удары по позициям российских оккупантов на левобережье Херсонской области. В связи с этим захватчики были вынуждены подвинуться вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо" предупреждает, что враг может угрожать Херсону обстрелами, однако ВСУ используют контрбатарейную борьбу.

Также она подчеркнула, что Силы обороны берут под огневой контроль логистические наземные пути противника, поэтому легкого подвоза резервов и боеприпасов для оккупантов не будет.

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Между тем, как сообщила Гуменюк, на правом берегу Днепра продолжаются стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях, а это более 4870 квадратных километров.

Ситуация на Херсонщине

Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон и президент Владимир Зеленский объявил о деоккупации города.

С начала недели на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов, в частности города Херсон и Снигиревка Николаевской области.

По данным Генштаба, в Каховке, Таврийске и Новой Каховке уменьшается количество личного состава российских военных.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на левом берегу Днепра в Херсонской области продолжаются бои.

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