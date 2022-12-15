Ударили вблизи здания Херсонской ОВА, которую атаковали вчера.

Утром в четверг, 15 декабря, российские захватчики нанесли удар по центру Херсона.

Как сообщили в Офисе президента, обстрелам врага вновь подвергся центр города. Ударили вблизи здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера.

Сообщается, что сейчас есть информация о 2 погибших. На месте работают экстренные службы.

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По информации областного терцентра экстренной медицины и медицины катастроф, снаряд попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи.

Как пишет "Суспільне Херсон", погибшие – 32-летняя парамедик и 70-летний мужчина, вероятно, пришедший за помощью. Еще два человека (44-летняя женщина и 38-летний мужчина) ранены.

Ситуация на Херсонщине

После освобождения правобережья Херсонщины от российских оккупантов, в частности, областного центра – Херсона, украинскими защитниками, захватчики прибегают к постоянным обстрелам деоккупированной территории.

Только 14 декабря российские оккупанты 86 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, РСЗО, танков, минометов и БПЛА.

Также был нанесен массированный удар по Херсону. Повреждены судостроительный завод, образовательное учреждение, склады, помещения издания газеты, школа, магазин, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома.

В результате атак три человека погибли (среди них – 8-летний мальчик), еще 13 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.

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