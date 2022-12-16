Сейчас организована бесплатная автобусная эвакуация из Херсонщины. Кроме того, есть те, кто самостоятельно покидают регион.

Из Херсонской области ежесуточно эвакуируется около 450 жителей. Количество желающих уехать в последнее время выросло более чем в два раза.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире "Эспрессо". По его словам, ежедневно количество тех, кто хочет эвакуироваться, растет.

"Количество людей, которые начали выезжать, действительно увеличилось. И действительно увеличилось количество людей, которые пользуются бесплатной эвакуацией. Она выросла более чем в два раза. Если ежедневно услугой бесплатной эвакуации пользовалось около 200 человек, то сейчас в сутки пользуется 450 человек. И ежедневно такое количество людей увеличивается", - подчеркнул он.

Видео дня

По словам Хланя, в Херсонской области организована бесплатная автобусная эвакуация. Кроме того, есть те, кто выезжает самостоятельно. Их количество так же растет.

"В условиях, когда не знаешь, куда прилетит в следующий раз, это большая опасность, поэтому люди выезжают из Херсона", - пояснил депутат.

Ситуация в Херсонской области

Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон. Вечером того же дня о деоккупации города заявил президент Украины Владимир Зеленский. На фоне поражения российские оккупанты начали "кошмарить" город обстрелами.

ВСУ заставили россиян отойти на 15-20 км в глубину на левом берегу Херсонской области, однако их артиллерия все еще достает до освобожденных населенный пунктов.

Хлань заявил, что российские оккупанты пытаются сделать из правобережья и левобережья Херсонской области "серую зону".

Вас также могут заинтересовать новости: