Также разграблены предприятия в промзоне вблизи Запорожской АЭС.

Российские захватчики под предлогом проведения "эвакуации" мирных жителей из временно оккупированного Энергодара Запорожской области вывезли все медоборудование города.

"Российские оккупанты под предлогом эвакуации мирных жителей продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Так, в Энергодаре, военнослужащие российских оккупационных войск полностью разграбили все городские медицинские учреждения, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь Автономной Республики Крым", – сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Видео дня

"Эвакуация" из оккупированного Энергодара: что известно

Недавно россияне объявили о начале "эвакуации" жителей ряда населенных пунктов оккупированной части Запорожской области. Речь идет, в частности, и об Энергодаре.

Мэр города Дмитрий Орлов рассказал, что на фоне объявленной россиянами "эвакуации" в Энергодаре наблюдается ажиотаж с продуктами. Кроме того, в городе опустели банкоматы.

При этом, по данным Генштаба ВСУ, людей обещали "эвакуировать" в оккупированный Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Вместо этого те, кто согласился, оказались Ростовской области РФ. Там их разместили в палаточных городках.

Вас также могут заинтересовать новости: