В Голой Пристани россияне закрыли людей в местной школе и не выпускают.

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные грабят подтопленные села, в которых начинает сходить вода после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что захватчики закрывают въезды в села и города и выносят все ценное из домов.

"Сейчас большая вода начинает сходить и местные хотят вернуться домой. Однако россияне закрыли въезд в эти села и города и активно разграбляют дома. В частности такая ситуация в селе Большая Кардашинка Скадовского района. Россияне грабят даже дома, где остались люди", - пишут в ЦНС.

В Голой Пристани россияне заблокировали людей в местной школе. У них забрали паспорта и не отпускают домой.

Подрыв Россией Каховской ГЭС - ситуация на Херсонщине

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня 2023 года российские военные взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и плотину.

Вследствие этого в Херсонской области было подтоплено 47 населенных пунктов, из которых 33 – на подконтрольной Украине территории и 14-на временно оккупированной.

По состоянию на вечер 11 июня площадь затопленных территорий уменьшилась почти вдвое, вода постепенно отступает с Херсонщины.

На днях в Сети показали, как исчезло Каховское море, также в" Укргидроэнерго " опубликовали фото очевидцев, какой вид сегодня имеет Каховская ГЭС.

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