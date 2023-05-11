Из медучреждения в Голой Пристани оккупанты вывозят мебель, оборудование и технику.

Российские захватчики продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Украины, грабя даже больницы.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, во временно захваченной Голой Пристани оккупанты грабят больницу, вывозя из нее всю мебель и технику.

По его словам, из медучреждения вывозят все: мебель, оборудование и технику.

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"Армия мародеров вырывает даже розетки из стен", - добавил Прокудин.

Мародерство армии РФ на фоне контрнаступления - что надо знать

В ожидании украинского контрнаступления россияне начали так называемую "эвакуацию" из оккупированных прифронтовых районов Херсонской и Запорожской областей.

Во время побега российские военные и оккупационные чиновники похищают у местного населения авто и имущество, а также грабят магазины с техникой. Под предлогом "эвакуации" из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, россияне вывезли все медицинское оборудование.

В Генштабе отмечали, что вывоз документации и награбленного имущества, вероятно, будет осуществляться морской путем, поскольку на въезде в Крым и в районе Керченского моста образовались пробки.

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