Захватчики под видом "контрдиверсионных мер" обыскивают и грабят частные дома.

Российские военные мародерят на оккупированной части Донецкой области, и в частности забирают у граждан телефоны и машины.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. В частности, во временно захваченную Новопетриковку Донецкой области прибыли несколько десятков российских военнослужащих для проведения так называемых "контрдиверсионных мероприятий".

"Захватчики обыскивают частные дома, изымают мобильные устройства, незаконно завладевают транспортными средствами местных жителей. А по большому счету - просто грабят граждан", - говорится в сводке.

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Войска РФ мародерят в Украине

Как известно, в начале полномасштабного вторжения выяснилось, что российские войска массово мародерят, отправляя домой технику, драгоценности и даже одежду украинцев.

В апреле прошлого года в сети опубликовали 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы в Мозыре, которой пользовались оккупанты.

Когда войска РФ бегут, они вывозят из коммунальных учреждений технику, экспонаты из музеев и другое имущество.

Недавно сообщалось, что в Голой Пристани из местной больницы вывезли даже мебель.

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