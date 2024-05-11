Оккупанты возобновили штурм возле Глубокого на Харьковщине, ожидается усиление огня, - СМИ

На Волчанском направлении штурмовых действий врага пока нет.

Утром субботы, 11 мая, российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в военных кругах, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.

"Утром противник возобновил штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и на других направлениях, в частности Стрелечье-Глыбокое", - отметил собеседник. Видео дня

Отдельно источник добавил, что на Волчанском направлении штурмовых действий врага пока нет.

Обострение на Харьковщине - последние новости

Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

Российские войска попытались расширить операции против Украины в Харьковской области. Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает ISW, Россия начала наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на этой оси и сделать возможным свое продвижение в другие районы востока Украины.

Военные группы "Острые козырьки" заявили, что оккупанты заняли несколько сел на границе Харьковской области в результате наступления.

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