Для этого создали так называемую "ГУК", деятельность которой курирует бывший народный депутат.

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Запорожья продолжают похищение украинского зерна.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Захватчики пытаются возобновить вывоз украинского зерна. Для организации процесса была создана так называемая " ГУК " (рус. – Государственная унитарная компания).

"Ее деятельность непосредственно контролирует коллаборационист Евгений Балицкий – бывший народный депутат, депутат Запорожского облсовета от запрещенного "Оппозиционного блока". Сейчас-назначен оккупантами "руководителем региональной оккупационной администрации на Запорожье", - сообщает разведка.

В ГУР добавляют, что для создания действенной инфраструктуры вывоза зерна, коллаборанты "национализировали" (захватили) припортовый элеватор предприятия "Новая хортица" в Бердянске, загрузочный комплекс предприятия "Аскет Шиппинг" в порту Бердянск, элеваторы предприятий "Кернел", "Оптимус" и других зернотрейдеров.

"ГУК" установила закупочные цены на сельхозпродукцию:

пшеница фуражная – 6000,00 рус.руб.,

пшеница продовольственная – 9000,00 рус.руб.,

ячмень – 7000,00 рус.руб. по 1 тону.

Сельхозпроизводителей такая цена категорически не устраивает, поэтому они стараются не продавать урожай, а хранить его в хранилища. При отсутствии свободных хранилищ-в других, не приспособленных для этого помещениях или даже на открытых площадках.

По данным ГУР, первое судно под погрузку должно было прибыть 10 июля. 17 июля ожидается прибытие судна "ZHIBEK ZHOLY", которое уже вывозило краденое зерно из Бердянска.

"С целью дополнительно давления на местное население Евгений Балицкий заявил, что жители могут быть разделены на тех, кто поддерживает РФ и останутся в своих домах, и других, которые должны выехать с территории региона", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без аграрного экспорта из Украины десятки стран уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия. Он призвал мир давить на Россию для остановки агрессии, последствиям которой подвергается не только Украина.

Накануне стало известно, что благодаря освобождению Змеиного от российско-оккупационных войск появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции в частности зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: