Зафиксировано 10 прилетов по территории Середино-Будской общины.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Сумщину из минометов.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Середино-Будская община сегодня днем была под вражескими обстрелами. После обеда россияне открыли минометный огонь, 10 прилетов по территории общины, 3 из которых по территории самого города", - отметил он.

По предварительным данным, жертв нет, а информация о разрушениях уточняется.

Напомним, на Сумщине оккупанты сбрасывают с дронов-камикадзе бомбы. Кроме того, с вражеского квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел. По словам Живицкого, оба события произошли на территории Краснопольской общины.

После того, как украинские войска отбросили русских оккупантов за границу, Сумская область постоянно страдает от обстрелов с российской стороны. Последний раз россияне обстреляли приграничное село Шосткинского района Сумской области.

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