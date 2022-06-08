Данное помещение было открыто лишь в 2015 году для надлежащего содержания незаконных мигрантов.

Российские войска обстреляли пограничное село Шосткинского района в Сумской области.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По сообщению, обстрел произошел около 12 часов со стороны российского пункта пропуска "Троебортное".

"Несколько вражеских боеприпасов попали в помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Это повлекло его разрушение", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что данное помещение было открыто только в 2015 году для надлежащего содержания незаконных мигрантов, однако во время полномасштабного вторжения РФ в Украину оно не использовалось.

Как сообщал УНИАН, после того, как украинцы выбили российских военных из Сумской области, оккупанты постоянно обстреливают эту территорию.

Так, 6 июня оккупанты массово обстреливали Сумскую область из минометов.

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