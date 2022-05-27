Рано утром раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района.

Ночь на 27 мая в Сумской области прошла неспокойно - российские оккупанты со своей территории снова вели артиллерийский и минометный огонь, в результате чего повреждены частные дома.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"С 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района. Повреждены частные дома мирных жителей на окраинах Середино-Буды", - отметил он.

Живицкий также сообщил, что в 6:30 окраины села Старые Вырки Белопольской общины Сумского района обстреляли из САУ. Враг бил со своей территории. Вследствие этого обтрела пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, 26 мая противовоздушные силы Украины сбили ракету российских войск в небе над Сумами.

В то же день российские войска обстреляли центр Харькова. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще 7 получили ранения.

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