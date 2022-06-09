На Сумщине оккупанты сбрасывают с дронов бомбы на приграничные районы.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Россияне сбрасывают бомбы на наши пограничные общины с дронов. Сегодня в 10 утра враг запустил три дрона-камикадзе с боеприпасами", - отметил он.
Кроме того, в 16: 00 с вражеского квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел.
По словам Живицкого, оба события произошли на территории Краснопольской общины.
"Пострадавших нет, поврежден дом", - уточнил он.
Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины. В результате российский рубль "упал на дно" из-за множественных санкций, в том числе ограничений на валюту, и разрывов торговых связей.
После того как украинские войска отбросили русских оккупантов за границу, Сумская область постоянно страдает от обстрелов с российской стороны. Последний раз россияне обстреляли приграничное село Шосткинского района Сумской области.
Кроме того, 30 мая губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Россия отправляет войска на границу с Украиной в Курской области. В частности, в Сумскую область подтягивают артиллерию и ракетные установки оккупантов.