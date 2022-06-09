Пострадавших нет, поврежден дом.

На Сумщине оккупанты сбрасывают с дронов бомбы на приграничные районы.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Россияне сбрасывают бомбы на наши пограничные общины с дронов. Сегодня в 10 утра враг запустил три дрона-камикадзе с боеприпасами", - отметил он.

Кроме того, в 16: 00 с вражеского квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел.

По словам Живицкого, оба события произошли на территории Краснопольской общины.

"Пострадавших нет, поврежден дом", - уточнил он.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины. В результате российский рубль "упал на дно" из-за множественных санкций, в том числе ограничений на валюту, и разрывов торговых связей.

После того как украинские войска отбросили русских оккупантов за границу, Сумская область постоянно страдает от обстрелов с российской стороны. Последний раз россияне обстреляли приграничное село Шосткинского района Сумской области.

Кроме того, 30 мая губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Россия отправляет войска на границу с Украиной в Курской области. В частности, в Сумскую область подтягивают артиллерию и ракетные установки оккупантов.

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