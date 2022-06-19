48-летняя женщина получила телесные повреждения.

Из-за минометных обстрелов на Сумщине пострадала 48-летняя мирная жительница, уничтожено 1 и повреждено не менее 9 домов, электроопора.

Пр это пишет пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, 19 июня 2022 года с 3 ч 5 ч 30 мин утра российские военнослужащие, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, с территории РФ обстреливали из минометов город Середина-Буда Шосткинского района Сумской области.

За обстрелов начался пожар. Огнем уничтожен жилой дом, еще повреждены по меньшей мере 9 домов, хозяйственные постройки и тому подобное. 48-летняя гражданская женщина получила телесные повреждения.

Также в результате обстрелов повреждена электроопора и оборваны провода.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

После того, как украинские войска отбросили русских оккупантов за границу, Сумская область постоянно страдает от обстрелов с российской стороны.

Кроме того, 30 мая губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Россия отправляет войска на границу с Украиной в Курской области. В частности, в Сумскую область подтягивают артиллерию и ракетные установки оккупантов.

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