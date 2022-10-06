Российские оккупанты ударили ракетами по объектам инфраструктуры Запорожье.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется", сообщил он.
По его данным, в результате вражеских атак возникли пожары в городе. Также разрушениям подверглись жилые дома. Точное число пострадавших еще не известно. На месте событий уже работают спасатели.
"Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях. Не подходите к окнам. Не фотографируйте последствия прилетов. Не надо распространять информацию об обстрелах", - предупредил Старух местных жителей.