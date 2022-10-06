В результате ракетного удара есть пострадавшие. Спасатели уже достают людей из-под завалов.

Российские оккупанты ударили ракетами по объектам инфраструктуры Запорожье.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется", сообщил он.

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По его данным, в результате вражеских атак возникли пожары в городе. Также разрушениям подверглись жилые дома. Точное число пострадавших еще не известно. На месте событий уже работают спасатели.

"Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях. Не подходите к окнам. Не фотографируйте последствия прилетов. Не надо распространять информацию об обстрелах", - предупредил Старух местных жителей.