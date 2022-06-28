Россияне обесточили шахту.

Российские оккупанты продолжают обстреливать города Украины. 27 июня рашисты ударили по шахте в Торецке на Донетчине. Под землей остались люди.

Об этом со ссылкой на горноспасательную службу сообщает "24 канал".

На момент вражеского обстрела под землей находились люди. Сообщается, что из-за удара оккупантов на шахте начался пожар. Огонь охватил надшахтное здание клетевого ствола №1.

Под землей остались трое горняков. Удалось ли их спасти - в настоящее время не сообщается. Шахта обесточена, там не работает вентилятор главного проветривания.

"ГП "Торецкуголь" шахта Торецкая - пожар на поверхности, в шахте – 3 человека", - подтвердили обстрел оккупантов в горноспасательной службе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Донетчине обстреляли пожарную часть есть пострадавшие.

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