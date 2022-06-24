Обстрел оккупанты совершили сегодня ночью.

В Донецкой области под обстрелы попала пожарная часть, четверо спасателей получили ранения.

Об этом сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в социальной сети Facebook.

"Оркам не писаны никакие законы и конвенции. В частности, Женевская конвенция, которая защищает пожарных во время войны", - говорится в сообщении.

Так, сегодня ночью Россия в очередной раз обстреляла город Константиновка Донецкой области, под обстрел попало здание пожарно-спасательной части.

"Четверо спасателей получили ранения. Погибших среди личного состава части, к счастью, нет", - добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Также в службе опубликовали снимки, на которых можно увидеть последствия вражеского обстрела.

Ранее сообщалось, что в четверг, 23 июня, российские оккупанты убили шестерых мирных жителей Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко говорит, что на Донетчине ситуация остается сложной, однако за минувшие сутки захватчики не имели успеха в наступательных действиях.

По последним данным британской разведки, Россия использует пилотов-наемников "Вагнера" из-за недостатка подготовленного личного состава.

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