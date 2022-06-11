Без электроснабжения остаются все крупнейшие города на свободной территории Донбасса.

Через боевые действия обесточено север Донецкой области, прежде всего Бахмутский и Краматорский районы.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что в результате российских обстрелов были повреждены электролинии в районе Торецкая, что привело к отключению подстанций "Укрэнерго" на территории области.

Без электричества Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут – все крупнейшие города на свободной территории Донецкой облассти – констатировал Кириленко.

Специалисты Бахмутского регионального центра обслуживания электросетей работают над восстановлением электроснабжения, сообщил он.

Россияне бьют целенаправленно по объектам критической инфраструктуры, чтобы усложнить жизнь тех, кто до сих пор остается в области. Стремимся возобновить поставки электричества как можно быстрее, но все будет зависеть от ситуации безопасности – добавил председатель ОВА.

В целом, по состоянию на 9 июня, без света остается 316 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский.

Напомним, еще раньше из-за обстрелов россиян было остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей. Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками.

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