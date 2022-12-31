Сообщается о четырех гражданах, получивших ранения.

Российские оккупанты в рамках массированного обстрела Украины 31 декабря ударили по территории Хмельницкой области. В результате атаки есть пострадавшие среди мирного населения.

Такой информацией поделились в Офисе президента Украины. А позже сведения дополнил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. В ОПУ сначала написали об ударе дронами, но потом исправили информацию и сообщили, что обстрел произвели ракетами.

Что касается раненых, то из Офиса президента поступили сведения о двух пострадавших. Но затем Гамалий опубликовал уточнение: "В результате сегодняшнего обстрела ранены по меньшей мере 4 гражданских человека. Воздушная тревога продолжается! Оставайтесь в укрытиях".

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Массированный обстрел Украины 31 декабря

Рашисты запустили ракеты примерно в 12:30 по киевскому времени. Сразу после этого была объявлена воздушная тревога по всей Украине. Сообщалось о нескольких волнах ракет.

Информация о работе ПВО поступала из Киевской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областей. В ряде регионов ввели экстренные отключения электричества в связи с возможными ударами по объектам энергетической инфраструктуры.

В Киеве зафиксировали "прилет" по отелю в Печерском районе. А в Соломенском обломки сбитой ракеты попали в частный дом. Вследствие ракетной атаки один человек погиб, а еще восемь, включая журналиста из Японии, получили ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Еще один удар рашисты совершили по Николаеву. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о шестерых раненых.

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