Горожан призывают находиться в укрытиях.

Российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру", - заявил Старух.

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Он призвал горожан находиться в укрытиях.

"Есть риск повторных обстрелов", - добавил он.

Сегодня, 7 октября, российские оккупанты нанесли еще один ракетный удар по Запорожью. Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом подвергся разрушениям, повреждены коммунальные сети. Известно об одном пострадавшем – у него осколочные ранения.

Обстрелы Запорожье

Российские захватчики усилили обстрелы Запорожья.

Они начали обстреливать город с 5 утра 6 октября. Около 12:00 ракетные удары повторились: было зафиксировано три "прилета" по центру Запорожья.

В целом рашисти совершили семь ракетных атак по многоэтажкам. Из-за этого в городе начались пожары.

По последним данным, в результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 12 человек.

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