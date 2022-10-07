Российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Запорожью.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру", - заявил Старух.
Он призвал горожан находиться в укрытиях.
"Есть риск повторных обстрелов", - добавил он.
Сегодня, 7 октября, российские оккупанты нанесли еще один ракетный удар по Запорожью. Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом подвергся разрушениям, повреждены коммунальные сети. Известно об одном пострадавшем – у него осколочные ранения.
Обстрелы Запорожье
Российские захватчики усилили обстрелы Запорожья.
Они начали обстреливать город с 5 утра 6 октября. Около 12:00 ракетные удары повторились: было зафиксировано три "прилета" по центру Запорожья.
В целом рашисти совершили семь ракетных атак по многоэтажкам. Из-за этого в городе начались пожары.
По последним данным, в результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 12 человек.