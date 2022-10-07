Число погибших выросло до 12.

Количество погибших в результате вчерашних ударов оккупантов по Запорожью снова увеличилось. Правоохранители установили, что жертвами террора рашистов стали 12 жителей.

Информация об этом появилась на официальном сайте Национальной полиции Украины.

"В настоящее время установлена информация о 12 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них — два ребенка. На местах попаданий продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб", — сказано в официальном сообщении.

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По данным правоохранителей, в течение прошлых суток было зафиксировано девять ударов по территории города. Оккупанты попали в частные и многоэтажные дома, магазины, медицинские и образовательные учреждения, автомобили, остановку общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты. Полиция зарегистрировала около тридцати сообщений о разрушениях в областном и районных центрах региона.

Вчерашние удары рашистов по Запорожью: основная информация

Оккупанты начали обстреливать город с 5 утра 6 октября. Около 12:00 ракетные удары повторились: было зафиксировано три "прилета" по центру Запорожья.

В целом рашисты совершили семь ракетных атак по многоэтажкам. Из-за этого в городе начались пожары.

Утром 7 октября сообщалось об 11 жертвах российского террора. Однако позже число погибших увеличилось до 12.

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