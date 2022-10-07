Результаты обстрела Запорожья / фото Нацполиция

Количество погибших в результате вчерашних ударов оккупантов по Запорожью снова увеличилось. Правоохранители установили, что жертвами террора рашистов стали 12 жителей.

Результаты обстрела Запорожья / фото Нацполиция

Информация об этом появилась на официальном сайте Национальной полиции Украины.

"В настоящее время установлена информация о 12 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них — два ребенка. На местах попаданий продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб", — сказано в официальном сообщении.

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Результаты обстрела Запорожья / фото Нацполиция

По данным правоохранителей, в течение прошлых суток было зафиксировано девять ударов по территории города. Оккупанты попали в частные и многоэтажные дома, магазины, медицинские и образовательные учреждения, автомобили, остановку общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты. Полиция зарегистрировала около тридцати сообщений о разрушениях в областном и районных центрах региона.

Вчерашние удары рашистов по Запорожью: основная информация

Оккупанты начали обстреливать город с 5 утра 6 октября. Около 12:00 ракетные удары повторились: было зафиксировано три "прилета" по центру Запорожья.

В целом рашисты совершили семь ракетных атак по многоэтажкам. Из-за этого в городе начались пожары.

Утром 7 октября сообщалось об 11 жертвах российского террора. Однако позже число погибших увеличилось до 12.

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