Граждан призывают находиться в укрытиях.

Российские захватчики вновь наносят ракетные удары по Запорожью. В городе уже слышали серии мощных взрывов.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Очередная ракетная атака врага", - заявил глава ОВА и призвал граждан находиться в укрытиях.

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Впоследствии стало известно, что в городе уже есть "прилеты". Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что враг бьет по инфрастуктуре.

"Проклятые рашисты не оставляют город в покое. Враг снова ударил по объектам инфраструктуры. Берегите себя и находитесь в безопасных местах", - написал он.

Враг атакует Запорожье: что известно о новых военных преступлениях РФ

Как сообщал УНИАН, 6 октября в Запорожье в результате ночных вражеских ракетных обстрелов погибли две женщины.

Много людей удалось спасти, в том числе трехлетнюю девочку. Госпитализировали 8 человек.

Вчера рашисты также били по Запорожью, разрушениям подверглись объекты инфраструктуры.

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