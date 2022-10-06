На этот раз вражеские удары осуществлены не по жилым кварталам.

После утренней атаки в центре Запорожья российские оккупанты снова обстреливают город, зафиксировано уже три "прилеты".

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире информационного телемарафона.

"То, что начали захватчики в 5 утра, они фактически продолжили. Снова зафиксировано три "прилета", снова по центру города. Но не по жилым кварталам", - рассказал он.

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Старух напомнил, что утром оккупанты ударили по жилым домам в центре города, в результате один человек погиб и 12 ранены.

По его словам, работы по разборке завалов сейчас приостановлены из-за того, что раздается воздушная тревога.

Ракетный удар по Запорожью: новые атаки РФ

Как сообщал УНИАН, 6 октября российские оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье. Под завалами оказались люди.

По предварительным данным, погибли люди, семеро с ранениями различной степени тяжести госпитализированы среди них – трехлетний ребенок. В тот же день, через несколько часов, в городе снова прогремели взрывы. Рашисти начали бить по Запорожью ракетами.

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