Враг имеет проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для РСЗО и артиллерии.

С целью содержания временно захваченных территорий российские оккупанты пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"С целью удержания временно захваченных территорий враг пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях - перемещает резервы из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатки подразделений, которые были выведены с Харьковского направления", - говорится в сообщении.

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В то же время, из-за нарушения Силами обороны Украины логистического обеспечения оккупантов, подразделения Вооруженных сил России, выполняющие задачи вдоль линии соприкосновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии, добавили в Генштабе.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ в ходе контрнаступления на Харьковском направлении освободили уже около 8 тыс. 500 квадратных километров территории.

Всего линия фронта расстянулась на 2500 километров, из них 1200 - активные боевые действия.

На Донецком направлении Силы обороны продолжают успешно отбивать атаки противника, в частности в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

В результате контрнаступления на юге защитники взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область. ВСУ вытесняют группировку врага за счет точных ударов по логистическим путям, обеспечивающим снабжения противника боеприпасами и техникой.

В связи с военным поражением под Харьковом россияне уже несколько дней прицельно бьют по критической инфраструктуре Украины. 14 сентября были атакованы гидротехнические сооружения в Днепропетровской области. В Кривом Роге наблюдается поднятие уровня местной реки, жителей нескольких районов эвакуируют.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 53 650 оккупантов, уничтожены тысячи единиц вражеской техники.

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