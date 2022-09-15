За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Силы обороны Украины продолжают успешно отражать атаки российских оккупантов, в частности в районах спорного, Соледара и Зайцево.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба В Facebook.

"Силы обороны продолжают успешно отбивать атаки противника, в частности в районах населенных пунктов Спорный, Соледар, Майорськ, Зайцевое, Одрадивка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка", - отметили в Генштабе.

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Отмечается, что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве активных действий украинских войск на отдельных направлениях.

"Враг обстреливает наши позиции вдоль линии соприкосновения, пытается принимать меры по перегруппировке войск на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - говорится в заметке.

Оккупанты продолжают наносить удары по жилищах мирных жителей и объектах гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

"От авиационных, ракетных ударов и применения реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Это, в частности Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцевое, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное.

"За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины", - отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстреливает инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении - в районе Галагановки Черниговской области;

на Харьковском направлении - в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск;

на Краматорском направлении - Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;

на Бахмутском направлении - Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Запорожском направлении - Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Великая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье;

на Южнобугском направлении - Белая Криница, Ольгино, Любомировка, терновые поды, Правдино, Мирное и Ивановка.

Также оккупанты постоянно ведут воздушную разведку беспилотниками.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия нанесла ракетные удары х-22 с самолетов стратегической авиации по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. Предварительно обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Также местные сообщили о поднятии уровня воды в реке Ингулец. В связи с чем эвакуированы два района города.

В свою очередь аналитики Института изучения войны не исключают, что ударом по гидротехническим сооружениям в Днепропетровской области Россия хотела помешать контрнаступлению ВСУ на юге.

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