Обошлось без пострадавших.

Российские оккупанты обстреляли Краснопольскую и Хотинскую общины Сумского района, зафиксировано 43 "прилета".

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"Краснопольская община: в полтретьего дня начался артобстрел общины - 4 "прилеты", уже за час продолжился, еще - 26 "прилетов" из САУ", - отметил он.

Видео дня

По его данным, по территории Хотинской общины после 17:00 оккупанты били из минометов и пулеметов (пулеметные очереди и 5 "приходов" из 120 мм миномета).

Также минометный обстрел был и после 18:00 - 8 "прилетов".

"В Хотинской общине вражеским огнем повреждены два частных здания, занялся пожар. На месте работает бригада ГСЧС", - написал Живицкий.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.

Напомним, на Сумщине мужчина работал на оккупантов и обеспечивал их продуктами. В течение марта во время временной оккупации населенных пунктов Ахтырского района местный житель добровольно помогал вражеским войскам.

Вас также могут заинтересовать новости: