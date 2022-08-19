Большинство вражеских атак были направлены на Бахмутское направление.

За сутки в Луганской области украинские защитники отбили восемь атак врага.

Об этом говорится в сводке Луганской областной военной администрации по состоянию на 8:00 19 августа.

"Луганщина: в течение 18 августа отражено восемь атак врага. Большинство из них было направлено на Бахмутское направление. Штурм организуют, в том числе, из сел и городов Луганской области", - говорится в сообщении.

Так, в восьми населенных пунктах оккупанты привлекали авиацию.

Кроме того, только за минувшую ночь 16 раз российские военные использовали ствольную и реактивную артиллерию, направляя удары по населенным пунктам и укреплениям украинских воинов.

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По состоянию на 19 августа на Донбассе на двух направлениях продолжаются бои, оккупанты пытаются идти в атаку, но военные отбивают вражеские штурмы.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное - Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиновое – Бахмут, Вершина – Кодема. На указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.

Продолжаются бои на направлении Покровское – Бахмутское и Лозовое – Первомайское.

По данным Института изучения войны и украинской разведки, россияне в ближайшее время готовят серию провокаций на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ней Украину.

Между тем, вечером 18 августа, на оккупированных РФ украинских территориях и в Белгородской области раздались взрывы на военных объектах российских захватчиков.

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