Очень "горячо" на Лиманском и Изюмском направлениях.

В Донецкой области обстрелы ведутся по всей линии фронта, враг не прекращает попытки прорыва на Авдеевском направлении, но украинские защитники крепко держат позиции.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона.

"Обстрелы ведутся по всей линии фронта. Попытки прорыва на Авдеевском направлении не прекращаются, впрочем враг не имеет возможности продвинутся, потому что его останавливают защитники Украины", - отметил Кириленко.

Председатель Донецкой ОВА добавил, что очень "горячо" на Лиманском направлении и на Изюмском направлении.

"Лиманское направление... там враг разделил свои силы. Движется из Лимана и есть попытки захватить Святогорскую территориальную общину. Эти два населенных пункта - это основное, что подводит русского врага к их главной цели в данном направлении. Это Славянск и Краматорск. Как следствие, такие огромные проблемы на севере области с водоснабжением и электроснабжением. Электроснабжение в области прекращено уже более двух недель", - отметил Кириленко.

По возможности у противника подступиться к Славянска и Краматорска председатель Донецкой ОВА заметил: "Враг в прямое боестолкновение не вступает, потому что понимает - шансов у него очень немного".

"Основное, что использует враг, это тяжелую артиллерию и огромное количество боекомплекта. Он буквально равняет с землей даже те населенные пункты, которые находятся относительно удаленно от линии фронта. Такими считаются города в 20 км, которые не на линии фронта, но артиллерия туда достает. Такие позиции, которые заняты украинскими защитниками, позволяют крепко держать оборону. Сейчас речь ведется о том, чтобы выстоять. В дальнейшем, по комментариям командования ВСУ мы будем понимать, как будет развиваться ситуация", - отметил Кириленко.

Глава Донецкой области в очередной раз обратился к жителям области с просьбой эвакуироваться.

"Нет ни одного города в области, который был бы сейчас безопасным для проживания в Донецкой области", - подчеркнул Кириленко.

Как писал УНИАН, ранее в ОПУ заявили, что война с Россией может прекратиться в любой момент.

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, РФ надеется на затяжную войну и победу пользуясь из количества своих людей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что победа в войне займет несколько месяцев.

По словам другого советника главы ОПУ, Михаила Подоляка, "если считать по накопленной оружия, война может затянуться на срок от двух до шести месяцев".

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