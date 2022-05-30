По словам Арестовича, "сменился темп, сменилась логика происходящего и приемы, способы борьбы".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что победа в войне займет несколько месяцев.

Об этом шла речь в эфире "Фейгин Live".

"Я хочу, чтобы поняли очень важную вещь. "Спецоперацию" мы уже победили российскую. А войну еще предстоит победить. И она будет долгой. Несколько месяцев как минимум", - сказал он.

По словам Арестовича, "сменился темп, сменилась логика происходящего и приемы, способы борьбы".

Теперь, говорит советник главы ОПУ, необходимо выиграть войну на 4 фронтах: военном, дипломатическом, информационном, экономическом.

"Это уже не "Кто больше собьет самолетов" или "Кто разобьет воздушный десант". Это о том, кто выиграет на дипломатических площадках, на санкционных площадках, кто выиграет в информационном противодействии с Западом и так далее. Российские возможности все еще больше, чем наши: в финансовом отношении и далее…", - отметил Арестович.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил - юг нашей страны обязательно будет освобожден. По его словам, "это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года".

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