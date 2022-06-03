За 100 дней войны оккупанты признали провальность своей тактики и пытаются менять ее.

100 дней войны продемонстрировали стойкость украинской армии и храбрость народа. Поэтому Россия изменила тактику не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"100 дней полномасштабного вторжения после 2926 дней войны. Мы считаем каждый. Мы сильны и выстоим, в этом нет сомнений. 8 лет идет война на востоке. Украина за это время получила прививку войной. Приобретала опыт, избавлялся от иллюзий и готовилась к любому развитию событий. Именно поэтому ВСУ не позволили россиянам захватить нашу столицу и сейчас контрнаступают, постепенно освобождая украинские территории от россиян", - отметил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что война будет продолжаться, "пока мы не вернем все, что принадлежит Украине". Благодаря объединению Украины с международными партнерами, ВСУ получают много оружия, а Россия - каждый раз более жесткие санкции.

Ермак отметил, что в этой войне мы потеряли и продолжаем терять наших людей, но все виновные будут наказаны. В то же время он сообщил, что война входит в новую фазу.

"Начинается новая фаза войны. Враг пытается изменить тактику как на поле боя, так и на дипломатическом и экономическом фронтах. Мы также меняем свою, мобилизуемся. Россия надеется на затяжную войну, и думает победить нас за счет собственных ресурсов и количества людей. Но здесь будет так же, как и с планом "взятие Киева за три дня" в феврале - у них ничего не получится. Мы продолжим настаивать на полном энергетическом эмбарго, чтобы дожать их экономику. И мы будем настаивать на том оружии, которое нужно нам для освобождения территорий", - отметил Ермак.

Глава АП добавил, что сегодня очень важна мотивация каждого украинца, ведь она поможет победить.

"Цель у нас четкая суверенитет и территориальная целостность Украины. Мы должны отстроить страну и творить вместе уже совсем новую историю. Россияне планируют мировой продовольственный и энергетический кризис. Мы вместе с нашими союзниками прилагаем все усилия, чтобы сорвать этот сценарий. Впереди еще будут определяющие сражения. Поэтому нам нужно единство, должны работать на победу. Она ближе с каждым днем", - подытожил Ермак.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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