Внутри России разгорается внутренний конфликт, который может привести к завершению войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война может закончиться в любой момент.

Об этом шла речь в эфире телемарафона.

"Война может быть парадоксальной. То есть в любой момент она может закончиться, но обязательно на условиях Украины. Она может закончиться и за месяц, а может закончиться к зиме. Потому что война - это не только математика на поле боя. Сегодня, к сожалению, на востоке есть определенная концентрация ресурсов россиян, прежде всего техники и военных, и, безусловно, очень интенсивные боевые действия. Завтра у нас будет больше ресурсов, с которыми нам помогут наши партнеры. Тогда математика будет другой. Но, кроме математики, войны еще имеет свою психологию. Многие факторы влияют на внутренний мир в РФ", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что в России разгорается внутренний конфликт. По убеждению Подоляка, это может стать причиной внезапного прекращения войны.

"Они уже сегодня изгои, под мощным санкционным давлением, репутационно выглядят ничтожно. Все это продуцирует внутреннюю панику, идут конфликты. Многие такие факторы могут привести к тому, что война парадоксально быстро закончится", - отметил он.

Как писал УНИАН, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес заявил, ситуация с военной логистикой в Украине улучшается с каждым днем, в то время, как в России медленно ухудшается. Именно поэтому, по его мнению, кульминация боевых действий на Донбассе наступит в августе.

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, РФ надеется на затяжную войну и победу за счет количества своих людей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что победа в войне займет несколько месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: