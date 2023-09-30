За сутки произошло 44 боевых столкновения.

Российские оккупанты пытались восстановить утраченные позиции на нескольких направлениях на востоке на юге, но успеха не имели. Как сообщает Генштаб в своей утренней сводке, за прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения.

В частности, на Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Луганской области.

Кроме того, на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях противник совершил более 20 неудачных атак в районах Тоненького, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой области. Также безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Авдеевки Донецкой области.

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На Запорожском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового Запорожской области, успеха не имели.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области, отмечают в Генштабе.

В то же время в Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Также на Херсонском направлении ВСУ продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Ситуация на фронте - прогнозы от аналитиков

Ранее военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что украинские военные могут дойти до Токмака в Запорожской области уже в октябре.

По информации аналитиков ISW, ссылающихся на российские инсайдерские источники, российское военное командование предположительно готово пожертвовать Токмаком и Бахмутом, чтобы укрепить Мелитополь и Бердянск и не дать украинским силам приблизить артиллерию к Крыму.

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