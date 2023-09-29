Армия РФ пытается восстановить утраченное положение после того, как ВСУ выбили ее первую линию обороны.

Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции в районах Работино и Вербовое и безуспешно атакуют войска Украины на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток произошло 33 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области. Наши защитники отбили атаку врага в районе южнее Тоненького Донецкой области", - отметили в Генштабе.

Видео дня

Там добавили, что артиллерийским и минометным обстрелам на этом направлении подверглись около 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны Украины успешно отбили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Также были успешно отражены атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

"На Шахтерском направлении нашими защитниками успешно отражена атака противника в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Великой Новоселки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллерийским и минометным обстрелам на этом направлении подверглись около 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области и нанесли авиационный удар вблизи Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а в районах еще трех были нанесены артиллерийские и минометные обстрелы.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары вблизи четырех населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей, а от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

"На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербовое Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Новодаровки, Работино, Новоданиловки, Орехова Запорожской области", - говорится в сообщении.

Там артиллерийским и минометным обстрелам от армии РФ подверглись более 25 населенных пунктов.

На Херсонском направлении захватчики нанесли авиационный удар возле Ольговки Херсонской области; вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отмечают в Генштабе.

Кроме того, в сообщении говорится, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага там подверглись более 25 населенных пунктов.

Армия РФ притормозила наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная

Ранее Институт изучения войны (ISW) в своем отчете отметил, что в последнее время российские оккупанты снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная.

В отчете сообщалось, что российские и украинские официальные лица все чаще говорят об уменьшении количества российских наземных атак на Купянском и Лиманском направлениях. Это свидетельствует о том, что украинское контрнаступление отвлекает российские силы от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабляет российские наступательные усилия на этой линии.

Вас также могут заинтересовать новости: