Кроме того, у россиян есть локальные успехи вблизи нескольких сел.

Российские оккупанты имеют определенные локальные успехи на фронте, в частности в Донецкой области. Как сообщает проект DeepState, враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, в Ивановке и Красногоровке.

"К*цапы пытаются окружить часть позиций Сил обороны у Стельмаховки и Песчаного. Севернее последнего населенного пункта противник попытается после окружения выйти на высоты севернее, что даст им новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку", - отмечают наблюдатели.

Война в Украине - актуальные новости

9 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли 14 человек, ранены 43. Среди погибших идентифицированы 2 детей, продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в том числе, вероятно, одного ребенка.

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За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировали 90 боевых столкновений. Активнее всего при этом войска РФ наступали на Покровском направлении. На границе с Черниговской и Сумской областями Россия сохраняет военное присутствие, сообщил Генштаб ВСУ.

Беларусь стягивает войска к границе с Украиной. Накануне Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси.

Также мы рассказывали о трех ключевых последствиях для войны от украинского наступления в Курской области. И подъем боевого дух украинцев - это даже не самое главное.

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