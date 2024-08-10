Российская ракета убила девочек 9 и 11 лет.

Среди погибших после удара России по торговому центру в Константиновке Донецкой области 9 августа идентифицировали двоих детей, это девочки 9 и 11 лет, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"Продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в том числе, вероятно, 1 ребенка", - говорится в сообщении.

По последним данным, число погибших в результате обстрела составляет 14 человек, ранены - 43 человека.

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Напоминается, что 9 августа в 11:05 Россия ударила предварительно ракетой Х-38 по городу Константиновка Донецкой области. Попадание произошло по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Число пострадавших уточняется. По процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Константиновке 9 августа - детали

Напомним, 9 августа российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области, попав в супермаркет. В сети писали, что речь идет об "Экомаркете".

Вечером 9 августа уже было известно о по меньшей мере 14 погибших и 43 раненых людей.

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