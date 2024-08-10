Накануне Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси.

Александр Лукашенко дал указания усилить группировки войск Беларуси на Гомельском и Мозырском тактических направлениях возле украинской границы, пишет Belta со ссылкой на министра обороны РБ Виктора Хренина.

"Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задачи на совершение маршей в назначенные районы", - заявил он.

Соответствующие заявления прозвучали на фоне обвинения Украины в нарушении воздушного пространства Беларуси дронами.

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Напомним, 10 августа Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси. Он заявил, что якобы беларуская система ПВО сбивала украинские дроны, всего при этом зафиксировали около десятка БПЛА.

По его словам, инцидент произошел якобы вечером, 9 августа, из-за чего военно-воздушные силы и противовоздушная оборона страны переведены в повышенную боевую готовность.

Лукашенко пригрозил, что "без ответа какие-либо провокации не останутся".

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