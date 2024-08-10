Идентифицированы были три женщины и двое детей.

В Константиновке завершен разбор завалов торгового центра, из восьми неустановленных тел криминалисты идентифицировали пять.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Он отметил, что на месте работ спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разобрали 76 тонн строительных конструкций.

"В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек, ранены 44 человека. Из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей - девушек 2012 и 2014 г.р. Осталось идентифицировать 3 человека", - написал Клименко.

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Чиновник добавил, что для тщательного документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Нацполиции и СБУ.

Удар по Константиновке

9 августа оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области, попав в супермаркет. Вечером того же дня уже было известно по меньшей мере о 14 погибших и 43 раненых.

Сегодня в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что среди погибших идентифицировали двух детей, это девочки 9 и 11 лет. В прокуратуре отметили, что РФ ударила по городу, предварительно, ракетой Х-38.

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