Хотя ситуация еще далека от точки стабилизации, уже можно сделать три важных вывода.

Стремительное продвижение украинских сил в Курской области не только дало крайне необходимый моральный стимул для украинского общества, но и может иметь далеко идущие последствия для ситуации на фронте в целом. Об этом пишет Apnews.

Украинские чиновники до сих пор воздерживаются от комментариев относительно этих событий. Однако советник Офиса президента Михаил Подоляк все же заявил в четверг, что такая операция улучшит позиции Киева в любых будущих переговорах с Москвой.

"Когда можно будет вести переговорный процесс так, чтобы мы могли их подтолкнуть или получить от них что-то? Только тогда, когда война идет не по их сценарию", - сказал он.

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Во-вторых, как пишет Apnews, вторжение в Курскую область может преследовать и более кратковременную цель - отвлечь российские силы из Донецкой области, где российские войска продолжили наступление в нескольких секторах и достигли медленных, но постоянных успехов, полагаясь на свое превосходство в огневой мощи.

Третье вероятное последствие является негативным для Украины. Несмотря на очевидные начальные успехи, наступление на саму Россию может истощить задействованные здесь одни из самых боеспособных подразделений ВСУ. Тогда защитники на Донбассе могут остаться без жизненно важных подкреплений, говорится в публикации.

Военные аналитики говорят, что до сих пор неясно, какие оперативные цели преследует руководство Украины и сколько войск они привлекли к рейду на Курщину.

Майкл Кофман, военный аналитик из Фонда Карнеги, сказал, что все "в значительной степени зависит от того, какой резерв Украина имеет в наличии для участия в операции, и от того, насколько быстро Российская Федерация организует противодействие".

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, для надежного закрепления в Курской области украинским силам необходимо иметь больше огневых возможностей, в частности, использовать здесь тактические ракетные комплексы ATACMS. Однако до сих пор США не предоставили разрешения на их использование на российской территории.

Также мы рассказывали, что по сообщениям "военкоров" и пропагандистов РФ оккупанты потеряли еще один вертолет Ка-52 в Курской области. Якобы борт поразили из ПЗРК.

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