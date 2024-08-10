В Украине активнее всего войска РФ наступают на Покровском направлении.

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировали 90 боевых столкновений. Активнее всего при этом войска РФ наступали на Покровском направлении. На границе с Черниговской и Сумской областями Россия сохраняет военное присутствие, сообщает Генштаб ВСУ.

"По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 91 КАБ. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 170 - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава российских войск, а также поразили четыре пункта управления, три средства ПВО, семь артиллерийских систем, склад боеприпасов и три других важных объекта.

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Война в Украине - ситуация на фронте

По данным Генштаба на отдельных направлениях фронта ситуация была следующая:

На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.

На Купянском направлении произошло два боестолкновения, в частности, у Колесниковки и Табаевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз неподалеку Макеевки, Невского и Серебрянского леса.

На Северском направлении произошло 11 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки и Спирного.

На Краматорском направлении шли девять боев в районах Ступочек, Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении россияне атаковали 14 раз неподалеку Белой Горы, Дилиевки, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Гродовка, Желанное, Калиновое, Александровка и Яснобродовка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали пять атак противника у Парасковиевки, Александровки и Константиновки.

На Времовском направлении вражеское наступательное действие противника в сторону Водяного - не имело успеха.

На Ореховском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

Бои в Курской области - ситуация на границе

На границе с Черниговской и Сумской областями РФ сохраняет военное присутствие, сообщили в Генштабе:

"Осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ".

Напомним, ранее сообщалось, что в трех областях РФ на границе с Украиной ввели "режим контртеррористической операции".

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