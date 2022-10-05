В течение суток отражены атаки врага в районе пяти населенных пунктов.

Оккупанты не прекращают попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, в течение суток украинские защитники отбили атаки врага в районе пяти населенных пукнтов.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Новомихайловка", - отмечается в сводке.

Противник продолжает обстрелы позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет дистанционное минирование территории на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

"На Южнобугском направлении противник продолжает осуществлять мероприятия по перегруппировке и отводу своих подразделений", - рассказали в Генштабе.

Оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и домах мирных жителей. В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и два авиационных удара, совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более чем 20 населенных пунктов. Среди них - Белая Церковь, Редкодуб, Северск, Соледар, Белогорка, Карловка, Запорожье, Никополь, Кривой Рог и Мирное.

Так, враг обстрелял более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Большое Артаково, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Новогреднево, Сухой Пруд, Луч, Степная Долина, Солдатское, Правдино и Мирное.

Война в Украине: какая ситуция по состоянию за последние сутки

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины наши защитники "отминусовали" уже 61 тысячу оккупантов. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 рашистов.

ВСУ ударили по гостинице с военными чиновниками РФ в Херсоне.

Враг понес значительные потери на Херсонском направлении, переправляет раненых через Днепр.