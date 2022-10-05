Сейчас известно о 7 погибших: пяти ФСБшниках и двух военных чиновников.

В оккупированном Херсоне был "прилет" в гостиницу, где разместились военные высокопоставленные лица россиян и представители ФСБ.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Сегодня был прилет в отель "Нинель" в Херсоне в центре города. Это отель с бассейном и сауной. Бассейн и сауну очень любило руководство ФСБшников, и они туда заселились. Семеро двухсотых вывозили из этого отеля", - отметил Хлань.

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По его словам, в гостинице были и высокопоставленные чиновники из числа руководства российских военных.

"Местные сообщают, что пять двухсотых – ФСБшники, а двое – военные высоких чинов, но пока не идентифицировали, кто эти высокие чины", - добавил Хлань.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Официально украинские силы пошли в контрнаступление на юге в конце августа. С тех пор защитники "прощупывали" слабые места в обороне русских и уничтожали пути снабжения оккупантов. В последние дни бои за юг усилились.

Как заявил накануне президент Владимир Зеленский, ВСУ "двигаются на юге быстро и мощно", освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю: "И это еще далеко не полный перечень... Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли".

4 октября украинские военные подтвердили освобождение от оккупантов 8 населенных пунктов Херсонщины: Любимовки, Хрещеновки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Большой и Малой Александровки, Давыдова Брода.

Аналитики Института изучения войны подтверждают успехи ВСУ не только на юге, но и на востоке. Бойцы также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив русских отступить к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.

Украинская кампания препятствует попыткам РФ перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных людей и средства обороны на передовые позиции.

В то же время США советуют Украине деоккупировать южные регионы включительно с Херсоном до наступления холодов. Согласно подсчетам американских военных, возможности по деоккупации Херсона если и появятся, то уже с середины ноября.

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