Противник пытается не допустить развития наступления ВСУ.

На юге оккупанты пытаются удержать захваченные территории и ведут воздушную разведку.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Противник ведет оборонительные действия с целью удержания захваченных территорий в Херсонской и Николаевской областях, пытаясь не допустить развития наступления наших подразделений. Он продолжает наносить огневое поражение по позициям наших войск и тыловых регионах с применением реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов и ударных беспилотников", - рассказал Назаров. Видео дня

В то же время, по его словам, военные РФ активно осуществляют воздушную разведку, в частности, в Баштанском (Николаевская) и Бериславском (Херсонская область) районах.

Спикер отметил, что вблизи побережья Крыма в Черном море маневрирует 9 вражеских кораблей и катеров. В готовности к применению ракетного вооружения находится 5 носителей крылатых ракет типа "Калибр", два из которых - подводные. Суммарный вражеский ракетный потенциал – 32 ракеты.

Сейчас силами группировки разнородных сил в рамках международных обязательств осуществляется обеспечение безопасности функционирования зерновых коридоров. Грузовые операции и формирование караванов происходит согласно графику, добавил Назаров.

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Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Официально украинские силы пошли в контрнаступление на юге в конце августа. С тех пор защитники "прощупывали" слабые места в обороне русских и уничтожали пути снабжения оккупантов. В последние дни бои за юг усилились.

Как заявил накануне президент Владимир Зеленский, ВСУ "движутся на юге быстро и мощно". По его словам, освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю.

"И это еще далеко не полный перечень... Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - глава государства.

Аналитики Института изучения войны подтверждают успехи ВСУ не только на юге, но и на востоке. Бойцы также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив русских отступить к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.

Украинская кампания препятствует попыткам РФ перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных людей и средства обороны на передовые позиции.

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