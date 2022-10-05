С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины наши защитники "отминусовали" уже 61 тысячу оккупантов. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 рашистов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 октября ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 61 тыс. (+200) человек ликвидировано,
- танков - 2 тыс. 435 (+11) единиц,
- боевых бронированных машин - 5 тыс. 038 (+20),
- артиллерийских систем - 1 тыс. 414 (+7),
- РСЗО - 341 (+1),
- средства ПВО - 177,
- самолетов - 266,
- вертолетов - 232 (+4),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 032 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 246,
- корабли/катера ‒ 15,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 тыс. 841 (+18),
- специальная техника - 132 (+1).
В Генштабе отмечают, что наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
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Как сообщал УНИАН, по данным оперативного командования "Юг", 4 октября на юге Украины Вооруженные силы уничтожили более 30 российских оккупантов, 2 вражеских вертолета и 8 танков. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили 3 беспилотных разведчика "Орлан-10".
Оркрім этого уже стало известно, что ВСУ уничтожили позиции врага возле двух городов в Запорожской области. Подтверждено, что в районе города Токмак уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300. В Генштабе также сообщили, что за сутки украинские воины отбили атаки РФ в районах 10 населенных пунктов.