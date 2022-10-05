За минувшие сутки защитники Украины уничтожили 4 вертолета и много техники врага.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины наши защитники "отминусовали" уже 61 тысячу оккупантов. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 рашистов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 октября ориентировочно составили:

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личного состава ‒ около 61 тыс. (+200) человек ликвидировано,

танков - 2 тыс. 435 (+11) единиц,

боевых бронированных машин - 5 тыс. 038 (+20),

артиллерийских систем - 1 тыс. 414 (+7),

РСЗО - 341 (+1),

средства ПВО - 177,

самолетов - 266,

вертолетов - 232 (+4),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 032 (+4),

крылатые ракеты ‒ 246,

корабли/катера ‒ 15,

автомобильной техники и автоцистерн - 3 тыс. 841 (+18),

специальная техника - 132 (+1).

В Генштабе отмечают, что наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

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Как сообщал УНИАН, по данным оперативного командования "Юг", 4 октября на юге Украины Вооруженные силы уничтожили более 30 российских оккупантов, 2 вражеских вертолета и 8 танков. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили 3 беспилотных разведчика "Орлан-10".

Оркрім этого уже стало известно, что ВСУ уничтожили позиции врага возле двух городов в Запорожской области. Подтверждено, что в районе города Токмак уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300. В Генштабе также сообщили, что за сутки украинские воины отбили атаки РФ в районах 10 населенных пунктов.

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